Luc Strouven start nieuwe wijnzaak SelaVin op in Hoeleden vanessa dekeyzer

26 november 2018

15u13 6 Kortenaken Sommelier Luc Strouven startte zopas zijn eigen wijnzaak SelaVin op in zijn woning in het rustieke Hoeleden. “We bieden een mooie selectie wijnen aan, waar mijn vrouw Caroline (42) en ikzelf 100 procent achter staan, nadat we de wijnboeren ontmoet en het productieproces ontleed hebben.” Met de feestdagen in het vooruitzicht lanceert Luc ook zelf samen te stellen wijn-geschenkboxen.

Luc is in het beroepsleven actief als regiobeheerder voor aanlegprojecten op het net bij Telenet voor de regio Vlaams-Brabant en Limburg, maar daarnaast is hij een fervent wijnproever. “Die passie voor wijn heeft me er in 2015 toe aangezet om in avondopleiding het vak van sommelier te gaan studeren”, vertelt Luc. “Al snel rijpte het idee om de kennis, die ik opdeed met anderen, te delen. Zo gingen we in wijngaarden op zoek naar originele , authentieke en betaalbare kwaliteit en proefden in die tijd meer dan duizend verschillende wijnen. We zochten naar wijnen die met dezelfde passie gemaakt worden als de passie die wij voor wijn hebben.”

Luc hecht veel belang aan authentieke druivensoorten op de juiste ondergrond en vindt een gezonde biologische aanpak belangrijk zonder dat dit een norm hoeft te zijn. “Je zal bij ons dus ondermeer biologische, biodynamische en veganistische wijnen vinden maar het ontbreken van zo’n logo hoeft geen hindernis te zijn om in ons assortiment te komen. Want elke wijnboer die met passie werkt, heeft ook respect voor de natuur en werkt per definitie grotendeels biologisch”, aldus Luc.

Afhankelijk van het seizoen lanceert Luc nieuwe wijnen op www.selavin.be en op de Facebookpagina. “Mensen zijn ook altijd welkom om de wijnen te komen proeven. Dat gebeurt wel altijd op afspraak, omdat ik de wijnzaak in bijberoep run. Bestellen kan ook perfect online. We leveren alles gratis bij jouw thuis af.”

Die extra service en de persoonlijke aanpak vindt Luc heel belangrijk. “Veel mensen vinden niet de wijn waar ze naar op zoek zijn, omdat er zoveel aanbod is in de supermarkten. Ze zien het bos door de bomen niet meer. Wij bieden graag advies en een luisterend oor aan zodat die juiste wijn toch gevonden wordt in ons mooi aanbod van een honderdtal wijnen, die vooral Zuiders getint zijn. Die aanpak wordt duidelijk geapprecieerd, horen we links en rechts. Naast de wijnen verkopen we ook speciale aperitieven, dessertwijn en delicatessen. Ons doelpubliek zijn particulieren, maar ook restaurants, waar onze wijnen een meerwaarde kunnen zijn bij de gerechten. Afhankelijk van het menu passen we het assortiment wijnen aan.”

“Vanwaar de naam SelaVin komt? Wel, onze twee kinderen noemen Sebastian en Lauren en daarnaast is het een ludieke knipoog naar C’est La Vie.” Wie wil kennismaken met Luc en Caroline en hun wijnen, krijgt daartoe de kans op de kerstmarkt op zaterdag 8 december in de kerk van Hoeleden.