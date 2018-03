Liesa Sterckx vervoegt sp.a 09 maart 2018

Liesa Sterckx uit Hoeleden, studente aan de KULeuven, is met haar 23 jaar de tot nu jongste kandidate op de sp.a Kortenaken-lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Liesa was tot vorig jaar hoofdleidster van KLJ Hoeleden en is nu regioverantwoordelijke voor de KLJ-afdelingen in de regio. Investeren in een gezonde leefomgeving en in het welzijn van kinderen en jongeren zijn voor haar heel belangrijk. (VDT)