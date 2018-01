Leerlingenconcert ART 24 januari 2018

De leerlingen van Academie Regio Tienen filiaal Kortenaken geven nu vrijdag om 19.30 uur een concert. Onder de slogan 'Kunst is broodnodig' tonen de leerlingen muziek, woord, dans en beeldende kunst waarom kunst onmisbaar is. Iedereen is welkom in GC Den Hoek. Kaarten kosten 3 euro en zijn te bestellen op het nummer 011/58.62.74. (VDT)