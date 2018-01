Leerlingen ART brengen gesmaakt concert 31 januari 2018

Gemeenschapscentrum Den Hoek was onlangs het decor voor het leerlingenconcert van Academie Regio Tienen, filiaal Kortenaken. Onder de slogan 'Kunst is broodnodig' toonden de leerlingen muziek, woord, dans en beeldende kunst waarom kunst onmisbaar is. De talrijke toeschouwers waren na de voorstelling vol lof over hun prestaties.





(VDT)