Laura Schurmans (19) jongste kandidaat op de provinciale CD&V-lijst 18 mei 2018

Laura Schurmans (19) is al enkele jaren actief binnen de werking van Jong CD&V. Daarnaast is ze leidster bij KSA Kortenaken en studeert ze politieke wetenschappen aan de KULeuven. Met deze verkiezingen zet ze haar verdere stappen in de politiek. Laura vervoegt van op plaats 7 de Vlaams-Brabantse kieslijst in het district Leuven die getrokken wordt door Monique Swinnen. Ook zal ze meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. "Met deze provinciale verkiezingen hoop ik vooral mensen bewust te maken van het provinciaal niveau. Jongeren moeten meer kunnen genieten van zaken als de provinciedomeinen en de uitleendienst. Daarnaast ben ik als boerendochter ook grote voorstander van de korte keten", zegt ze. (VDT)