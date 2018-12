Late Night Christmas Shopping schot in de roos vdt

03 december 2018

14u09 0

De Late Night Christmas Shopping ten voordele van Rode Neuzen Dag bij Geschenken Denruyter kende veel succes. De handelszaak sloeg hiervoor de handen in mekaar met lokale ondernemers, waaronder kledingwinkel Mood-S, De Gelaarsde Kat uit Geetbets, Cupcake Saga met heerlijke cupcakes uit Tienen, Duroc De Riegel met puur varkensvlees uit Kortenaken en Grazense Speculaas uit Geetbets. Je kon een lekkere gin tonic, cava of cocktail drinken en tegelijk genieten van 10 procent korting op de collectie in de winkel. Wat de actie heeft opgeleverd, is nog niet geweten.