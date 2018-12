Late Night Christmas Shopping levert ruim 600 euro op vdt

14 december 2018

08u42 0

De Late Night Christmas Shopping ten voordele van Rode Neuzen Dag bij Geschenken Denruyter kende veel succes. De handelszaak sloeg hiervoor de handen in mekaar met lokale ondernemers, waaronder kledingwinkel Mood-S, De Gelaarsde Kat uit Geetbets, Cupcake Saga met heerlijke cupcakes uit Tienen, Duroc De Riegel met puur varkensvlees uit Kortenaken en Grazense Speculaas uit Geetbets. De opbrengst is intussen gekend: 638,55 euro. “We zijn bijzonder trots op dit resultaat”, klinkt het bij Geschenken Denruyter. “Een dikke pluim voor de standhouders, want zonder hen was het niet gelukt.”