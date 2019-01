Landelijke Gilde komt de kerstbomen ophalen vdt

07 januari 2019

De Landelijke Gilde Hoeleden-Stok zal op vrijdag 11 januari vanaf 10 uur de afgedankte kerstbomen ophalen. De organisatie vraagt om de boom goed zichtbaar aan de straatkant te leggen, op een veilige plaats, zodat die de voetgangers, fietsers of bromfietsers niet hindert. De kerstboomverbranding zelf vindt plaats op zaterdag 12 januari om 19.30 uur op het terrein achter de parking van de dorpsschool. Iedereen is welkom in een goed verwarmde tent voor een glaasje glühwein of een jenevertje. Voor de kinderen en ook voor de groten is er warme chocomelk en je kan ook smullen van pannenkoeken, hamburgers en bitterballen.