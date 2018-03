Kris Janssens komt op voor sp.a 15 maart 2018

Kris Janssens (50), een zelfstandig fruitteler uit Hoeleden en voorzitter van de wielertoeristenclub W.T.C. Kramiekske, is kandidaat voor de sp.a-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Kris is het vierde witte konijn waarmee de socialistische partij naar buiten komt. "Ik wil mij engageren voor de inwoners van Kortenaken", zegt hij zelf. "En dat als deel van een vriendenploeg die dynamisch, sociaal en progressief is." (VDT)