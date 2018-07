Kremkesdag 28 juli 2018

Zondag 5 augustus is het Kremkesdag van KLJ Hoeleden. Iedereen is welkom van 14 tot 19 uur in het parochiecentrum van Stok. Naast ijs is er ook keuze uit fruitsla en warme appeltaart. Kindjes kunnen een ijsje op een hoorntje bestellen. (VDT)