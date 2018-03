Kortenaken zaait klaprozen 09 maart 2018

Naar aanleiding van de 100ste verjaardag van het einde van WOI worden in Kortenaken duizenden klaprozen ingezaaid. Deze bloemen zijn de symbolen van WOI. Het is de bedoeling om ze langs het openbaar domein van straten en pleinen, in het onverhard gedeelte, te zaaien. "Zo zullen deze bloemen alle passanten herinneren aan WOI", aldus schepen Josette Vanlaer. "In totaal zou het hier gaan om 150.000 klaprozen. Begin juni starten we met zaaien." (VDT)