Kortenaken wil proper Kermisweekend vieren vdt

17 april 2019

Tijdens het verlengde paasweekend vindt in Kortenaken de voorjaarskermis plaats. Omdat de kermis aan beide zijden van het Dorpsplein staat, wordt het centrale kruispunt in Kortenaken afgesloten omwille van de verkeersveiligheid.

“Op paaszondag 21 april worden de straten tussen 13 en 23 uur afgesloten en op paasmaandag 22 april van 17 tot 23 uur”, zegt schepen van Mobiliteit en Verkeersveiligheid Kristof Mollu (CD&V). “Hierdoor kunnen kermisbezoekers en in het bijzonder kinderen op een veilige manier genieten van de kermis. Er zullen omleidingsborden worden voorzien voor het gemotoriseerd verkeer.”

“Dit jaar gaan we als proefproject vanuit de gemeente ook meerdere afvalcontainers voorzien op de kermis zodat bezoekers hun kermisafval daarin kwijt kunnen”, zegt schepen van Milieu Griet Vandewijngaerden (sp.a). “Op deze manier hopen we dat de straten netjes achter blijven en dragen we bij aan een proper dorp.”