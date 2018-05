Kortenaken verwacht dat huisdierstickers succes zullen zijn 25 mei 2018

Vanaf vandaag kan je in het gemeentehuis van Kortenaken een sticker kopen die aangeeft dat er huisdieren in uw woning leven. Zo weet de brandweer dat er niet alleen mensen maar ook dieren gered moeten worden. Dit is een initiatief in samenwerking met de hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant. De sticker kost 4 euro. "Er zijn heel veel mensen die een geliefd huisdier hebben in Kortenaken en we verwachten dan ook dat de sticker een succes zal zijn", stelt schepen Niels Willems (N-VA). "We hebben in Kortenaken nog geen schepen met de bevoegdheid Dierenwelzijn, maar in navolging van onze minister Ben Weyts nemen we deze materie zeer ter harte. Binnenkort zouden we ook gratis gelijkaardige stickers van de Vlaamse overheid krijgen zodat de kost helemaal wegvalt." (VDT)