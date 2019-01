Kortenaken strooit op alle wegen vdt

29 januari 2019

De mensen van de Molenstraat en de Overstraat zaten bij de vorige sneeuwval enkele dagen met een spekgladde straat. Dat was te wijten aan het feit dat de gemeente niet gestrooid had in deze straten, omdat deze recent werden heraangelegd. “Na extern advies is in de eerste collegezitting beslist om vanaf heden ook op nieuwe asfaltwegen en slemlagen te strooien”, zegt schepen van Mobiliteit, Kristof Mollu (CD&V). “Veiligheid primeert, in alle straten van onze gemeente. Als het risico op schade beperkt blijft, geven wij dan ook voorrang aan een sneeuw- en ijsvrij wegennet.”

De technische medewerkers van de gemeente werken momenteel in een permanentiesysteem. Het bestuur dankt hen dan ook voor hun inzet. “Vanavond begint men vanaf 20 uur preventief te pekelen”, aldus schepe Mollu. “Afhankelijk van de sneeuwval, wordt er vannacht en morgenvroeg gestrooid volgens een uitgestippelde route. De hoofdwegen, de verbindingsstraten en de toegangswegen naar de scholen worden eerst gestrooid. Daarna pakken we de secundaire wegen aan. Is er morgenvroeg nog niet gestrooid in jouw straat? Dan rekenen we op je begrip voor het feit dat de technische ploeg niet overal tegelijkertijd kan zijn.Ongeacht de inspanningen van de gemeente, voorzichtig zijn blijft het allerbelangrijkste. Moet je toch de weg op? Pas zeker je snelheid aan.”