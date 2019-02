Kortenaken ondertekent intentieverklaring #sportersbelevenmeer vdt

19 februari 2019

13u45 0

De #sportersbelevenmeer-award is in 2019 aan zijn derde editie toe. Aan de hand van verschillende criteria daagt Sport Vlaanderen steden en gemeenten uit om beleving toe te voegen aan hun lokale werking. Wie dit tot een goed einde brengt, mag zich één jaar lang een #sportersbelevenmeer-gemeente of stad noemen. Kortenaken doet ook mee. Zopas tekende Kristof Mollu (CD&V), schepen van Sport, de intentieverklaring. “Alle initiatieven die we kunnen nemen om mensen aan het sporten te krijgen, kan ik alleen maar toejuichen. Want meer bewegen staat voor meer levenskwaliteit, zowel lichamelijk als mentaal. Kortenaken gaat er dus voor!” Ook in 2019 kunnen de deelnemende gemeenten en steden kiezen uit zeven criteria. Hiervan moeten er minstens vijf tot een goed einde worden gebracht: het organiseren van een g-sportevenement, inwoners stimuleren om sportieve foto’s te delen met #sportersbelevenmeer en het stimuleren van gezinssport, deelname aan de Maand van de Sportclub, het stimuleren van schoolsport, de organisatie van een activiteit rond natuursport en werken rond sport op het werk.