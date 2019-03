Kortenaken in actie tijdens de Grote Lenteschoonmaak vdt

30 maart 2019

Kortenaken deed vandaag aan met de nationale opruimactie ‘Grote Lenteschoonmaak’ van ‘Mooimakers.be’. “De gemeente stelde materiaal ter beschikking om het opruimen vlot te laten verlopen en trakteerde de helpers nadien met een drankje”, zegt schepen van Milieu Griet Vandewijngaerden (sp.a). “Er werden vier verschillende wandellussen uitgewerkt en helaas kwamen we weer heel wat blikjes, sigarettenpeuken, flessen en ander afval tegen. Met het voltallige college van burgemeester en schepenen brachten we aan een straatkolk de slogan ‘Hier begint de zee, niets ingooien aub’ aan. Want wat je op de grond gooit, verdwijnt vaak in riolen en dit komt uiteindelijk terecht in de zee.”