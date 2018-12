Kom jij ook pastoor Berghmans een gelukkige 90ste verjaardag wensen? vdt

17 december 2018

16u39 0

Wie op 29 december en zondag 30 december graag een bezoek brengt aan de vroegere dorpspastoor van Kortenaken, Jan Bergmans, ter gelegenheid van diens 90ste verjaardag, geeft best een seintje aan Marijke Stiers voor 24 februari via mail naar marijkestiers@skynet.be of op het nummer 0494/17.50.54. De pastoor vraagt wel uitdrukkelijk om geen bloemen of geschenken mee te brengen. “Een ontspannen babbel zal me nog het meest plezieren.” En wie toch graag een geschenk geeft, kan dit doen door zijn actie te steunen met een vrije bijdrage of door zijn boeken te kopen. Het feest vindt plaats in zaal ’t Dorp van 15 tot 17 uur. “We hebben nog een extra oproep”, zegt Marijke Stiers. “Het zou fijn zijn als we op 29 december voor een extra verrassing kunnen zorgen, namelijk hem minimum 90 verjaardagskaartjes aanbieden! Dus wie wil helpen, kan een kaartje sturen naar de Schoolstraat 8, 3470 Kortenaken, ten aanzien van E.H. Jan Berghmans.”