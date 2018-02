Koffiestop in bib en gemeentehuis 22 februari 2018

02u26 0

In het gemeentehuis en de bibliotheek staat morgen een Koffiestop op de planning. Dat is één van de vaste waarden tijdens de jaarlijkse campagne van Broederlijk Delen, en intussen ook een goed ingeburgerde traditie in Kortenaken. In de voormiddag ben je welkom in het gemeentehuis, tussen 9 en 12 uur. In de namiddag moet je in de bibliotheek zijn, tussen 14 uur en 17 uur. De ingrediënten van de actie zijn nog altijd dezelfde: een kopje koffie, een gezellige babbel en een vrije bijdrage voor de strijd tegen armoede en onrecht. (VDT)