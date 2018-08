Koeien zorgen voor natuurlijkere bosontwikkeling in Heibos 22 augustus 2018

De provincie Vlaams-Brabant en Natuurpunt maken samen werk van natuurherstel in Heibos. Koeien worden voortaan ingezet voor natuurlijkere bosontwikkeling en er worden haagkanten hersteld. Zo hoopt Natuurpunt op herstel van iconische koesterbuursoorten als boswederik, ringmus en kraagroos.

"Het mag dan wel een ongewoon zicht zijn: koeien die in een bos grazen, maar ze vormen een meerwaarde voor natuurherstel", zegt Kevin Lambeets van Natuurpunt. "Doordat ze zelf selecteren welke ondergroei en twijgen ze opeten, ontstaat een meer gevarieerd loofbos. In totaal zal er op deze manier 4,5 hectare extra inheems loofbos bijkomen in de streek. De runderen verspreiden actief de zaden, en zo ontstaat een meer geleidelijke overgang tussen de bossen en het open landschap, compleet anders dan bij de aanplant van allemaal even oude bomen het geval zou zijn." Het begrazingsproject komt er in samenwerking met een lokale landbouwer. Voordat het project gestart kon worden, werd maar liefst 1.370 meter aan begrazingsrasters geplaatst. De provincie maakt 18.394 euro vrij voor het project.





In Gelbergen, ten noordoosten van het Heibos, herstelt Natuurpunt ook een lint van hagen dat eeuwenlang het landbouwlandschap tekende maar recent verdween. "Die verbindingen geven nieuwe kansen voor soorten als de geelgors, de kneu en de ringmus en tegelijk wordt het landschap voorbereid voor verdwenen soorten, zoals de mysterieuze kraagroos", besluit Lambeets. (VDT)