Kippenfestijn 21 maart 2018

VS Kortenaken organiseert komende zaterdag een kippenfestijn in zaal Den Berg, op de Ransberg. Iedereen is welkom van 17 uur tot 21 uur. Kaarten zijn te verkrijgen bij spelers en bestuur, of via willy.alles@telenet.be. (VDT)