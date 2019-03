Kindervoorstelling Kersenhemel vdt

07 maart 2019

Op donderdag 11 april kan je in GC Den Hoek terecht voor de voorstelling Kersenhemel. Adin en Dina zijn gelukkig als ze samen zijn. En als het kersentijd is, zijn ze helemaal in de wolken. Adin woont met zijn moeder in een caravan en plukt kersen voor Dina’s papa. Als Adin op een dag naar de stad gaat verhuizen, zijn de kinderen niet te troosten. Hoe moeten ze verder zonder elkaar? Gelukkig brengen de kersenbomen raad! Na de vertelling kan je mee koken en knutselen onder de kersenhemel. De voorstelling start om 15 uur. Kaarten kunnen gereserveerd worden tijdens de kantooruren op het gemeentehuis aan het onthaal en via mail naar cultuurdienst@kortenaken.be of op het nummer 011/58.62.62.