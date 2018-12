Kinderen De Zonnebloem schitteren in kerstvoorstelling vdt

17 december 2018

15u23 1

De kinderen van de Vrije Basisschool De Zonnebloem in Waanrode brachten een mooi hedendaags kerstverhaal voor hun ouders, grootouders en vrienden in zaal Bergendal. Bij de aanvang verwelkomden ze de Kerstman in een huiselijke sfeer en die vertelde hen een verhaal. Het werd een voorstelling over kaarsjes en aanstekelijke melodietjes, over drukke winkelstraten vol sneeuw, gebracht voor enthousiaste kinderen die tonen wat Kerstmis voor hen betekent. “Ons enthousiast team heeft weer zijn beste beentje voorgezet en door samenwerking met lokale mensen werd dit een heel mooie boodschap”, besluit directeur Christine Hendrickx.