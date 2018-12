Kerstmis op de Hot vdt

18 december 2018

Kerstmis op de Hot viert dit jaar op zaterdag 22 december zijn elfde verjaardag. Wat in 2007 begon als een initiatief om de buurtbewoners nog eens te laten buitenkomen, is intussen uitgegroeid tot een waar begrip in Waanrode. In de verwarmde feesttent aan het kruispunt van de Halensebaan en de Klipgaardenstraat in Waanrode is iedereen welkom vanaf 19 uur. “Omdat de eindejaarsperiode voor de meeste mensen al kostelijk genoeg is, houden we de inkom gratis en kosten de consumpties amper één euro”, zegt Bert Baeken. “We voorzien warme choco, jenever, glühwein, bier, frisdrank en verse soep. En uiteraard zal de Kerstman een bezoekje brengen.”