Kerstconcert als ode aan Louis Wouters vdt

11 december 2018

14u25 0

Op zondag 16 december vindt in de kerk van Waanrode het vijfde Kerstconcert plaats met allerlei kerstliederen en een fantastisch en oogverblindend lichtspektakel, totaal anders dan de vorige jaren. Het wordt weer een prachtig en uniek gebeuren, dat een ode zal zijn aan Louis Wouters, de man die in 2014 startte met dit prachtige initiatief. Het concert begint om 19 uur en het einde is voorzien omstreeks 21 uur.

De mooiste kerstliederen worden live gezongen door Lieveke, Sanne en Jeroen, Michel en Kevin Jordens, Jan Geenen, Ann Mineur, Berrita en Yves onder de muzikale begeleiding van Bart Everaerts en Bruno Wouters, die eveneens instaan voor de verlichting en de klank terwijl Michel en Kevin Jordens de totale organisatie van het gebeuren op zich nemen.

Iedereen is van harte welkom. De inkomprijs bedraagt slechts 3 euro als een tussenkomst in de onkosten. Na het optreden is er nog kans om na te genieten met een drankje en een praatje.