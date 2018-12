Kerstbubbels schenkt 9.000 euro aan onderzoek naar stamcellen Tom Van de Weyer

09 december 2018

12u20 0 Kortenaken ‘Kerstbubbels’, de benefiet voor de vzw Sophea, was zondag toe aan de vijfde editie. Tijdens de kerstmarkt met gildenbier, bubbels en hapjes in zaal Servaas werd een cheque van 9.000 euro overhandigd aan professor Marc Bogaerts van het UZ Leuven.

Sophea ondersteunt patiënten met bloedziektes en doet onderzoek naar stamcellen. “Tegenwoordig kunnen we al twee derde van de patiënten helpen”, zegt Bogaerts. “We hebben een bloedbank opgebouwd van 50.000 donoren van stamcellen. Er zijn miljoenen in geïnvesteerd, waaronder giften van lokale initiatieven, zoals Kerstbubbels. Deze steun is iedere keer verrassend en hartverwarmend.”

“De voorbije vijf jaar hebben we 20.000 euro ingezameld voor Sophea”, zegt Bram Stessel. “Het initiatief ontstond 15 jaar gelden toen Freddy, een bekende dorpsfiguur in Kersbeek overleed aan leukemie. Het onderzoek naar deze ziekte stond toen nog in de kinderschoenen. Zijn laatste wens was dat er een benefiet zou komen.”

“Tijdens een wielerwedstrijd in het dorp werd voor elke gereden ronde een bedrag geschonken. Het geld komt ook van sponsors en kleine initiatieven in Kersbeek, zoals een spaghettidag en een fuif. We zijn ook gaan tappen op het feest van de KVLV.”