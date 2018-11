Kerstbubbels en Gildenbier voor Sophea vdt

23 november 2018

Op zaterdag 8 en zondag 9 december kan je genieten van ‘Kerstbubbels en Gildenbier’ met mini-kerstmarkt in zaal Servaas in Kersbeek Dorp. De opbrengst van dit evenement gaat naar de vzw Sophea, het Sociaal Fonds voor Hematologische aandoeningen dat patiënten met ernstige bloedziekten psychologisch helpt, maar ook probeert de financiële druk van de ketel te halen. De vzw steunt bovendien wetenschappelijk onderzoek. “Stamcelonderzoek is heel belangrijk. Toch kost het nog steeds veel geld om van een pasgeborene de stamcellen in te vriezen en te bewaren. UZ Leuven heeft reeds een grote databank, maar die uitbreiden blijft belangrijk”, klinkt het.

Prof. Marc Boogaerts van UZ Leuven komt zondag om 11 uur de cheque in ontvangst nemen van alle acties van het voorbije jaar. Iedereen is welkom op zaterdag van 18 tot 23 uur en op zondag van 11 tot 18 uur.