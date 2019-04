Kandidaten gezocht voor de Gecoro vdt

17 april 2019

Het gemeentebestuur van Kortenaken stelt de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) samen. Hiervoor is ze op zoek naar kandidaten.

“In deze commissie worden twee à drie maal per jaar de grote ruimtelijke dossiers besproken, zoals bijvoorbeeld ruimtelijke plannen, plannen voor grote projecten en brede ruimtelijke visies voor de gemeente”, legt schepen van Ruimtelijke Ordening, Niels Willems (N-VA), uit. “ Het is dan ook een belangrijke vorm van inspraak in het ruimtelijk beleid dat we in Kortenaken voeren, waar we vanuit het bestuur heel veel waarde aan hechten.”

De commissie bestaat enerzijds uit deskundigen en anderzijds uit vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen landbouw, natuur en milieu en handelaars en kmo’s. Het gemeentebestuur vraagt daarom aan organisaties en verenigingen die binnen deze geledingen actief zijn, om een geschikte kandidaat commissielid en een plaatsvervangend commissielid voor te dragen. Ook inwoners die zich persoonlijk als deskundige kandidaat willen stellen, kunnen dit nog steeds doen.

Kandidaturen dienen gericht te worden aan het college van burgemeester en schepenen, Dorpsplein 35, 3470 Kortenaken of bezorgd te worden via mail naar ruimtelijkeordening@kortenaken.be, en dat uiterlijk op 1 mei.