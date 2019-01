Kaartverkoop Tovrisa is gestart vdt

25 januari 2019

Tovrisa Kortenaken speelt in maart de komedie Blind en Den Dooven van auteur Mario Strypsteen in een regie van Yorgo Fontaine. De voorstellingen vinden plaats in GC Den Hoek op 9 en 10 maart en op 14, 15 en 16 maart. Kaarten kunnen nu al gereserveerd worden via www.toneelkortenaken.be, via mail naar kaarten@toneelkortenaken.be of op het nummer 0498/43.78.83. Tickets kosten 10 euro. Kinderen onder de twaalf jaar betalen 8 euro.