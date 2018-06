Julia voert viergeslacht aan 19 juni 2018

02u26 1

Op 10 mei 1935 werd Julia Arnauts geboren. Enkele jaren later wist ze een knappe man te scoren: Frans Vanheer. Uit hun liefde kwamen Gerda en Anja voort. De familie werd uitgebreid mer Ivar Jacobs, zoon van Anja, en Indra Daxters, dochter van Gerda. Vandaag is Indra zelf de trotste mama van de kleine Rosalie Scheepmans. Deze kleine spruit zorgt meteen voor een viergeslacht in de familie.





(VDT)