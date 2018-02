Jos Coomans kandidaat op sp.a-lijst 21 februari 2018

Jos Coomans (57) zal in oktober de rangen van de partijlijst sp.a vervoegen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Jos is altijd al een erg geëngageerde inwoner geweest. In zijn jonge jaren was hij jarenlang de stuwende kracht achter de KSJ-werking in Kortenaken, waarmee hij vele jaren de carnavalstoet Zotte Zondag organiseerde. In die periode gaf hij ook het lokaal dorpskrantje De Wabbe uit. Daarna bleef hij vanop iets meer afstand actief in de gemeente. Daarbij ging zijn voorkeur uit naar theater en muziek. Enkele jaren geleden was hij de auteur van het lied waarmee de gemeente Kortenaken het standbeeld Fragiel in de wacht kon slepen in de wedstrijd Kunst op Komst. Recent was hij nog aan de slag als presentator van de Jeugdraadquiz en stond hij mee op het podium als medeorganisator en presentator-zanger van het Zingpaleis. (VDT)