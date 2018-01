Jong CD&V zoekt kandidaten voor Knap- gedaan- en Helaas-prijs 02u56 0

De Kortenaakse jongeren van CD&V zijn opnieuw op zoek naar kandidaten voor de Knap-gedaan- en de Helaas-prijs voor het jaar 2017. Met de Knap-gedaan-prijs wordt de meest verdienstelijke Kortenakenaar of een mooi initiatief van het afgelopen jaar in de bloemetjes gezet en met de Helaas-prijs wordt een gemiste kans in de gemeente aangekaart. Wie een suggestie heeft, kan dit laten weten via mail naar jongcdenv@cdenvkortenaken.be. Vorige keer won Boerenrock zowel de Knap-gedaan- als de Helaas-prijs. De prijzen worden uitgereikt op het CD&V Nieuwjaarsontbijt op zondag 21 januari. (VDT)