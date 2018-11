Jeugdraad organiseert filmavond vdt

12 november 2018

De jeugdraad organiseert op vrijdag 23 november haar jaarlijkse filmavond. Om 18 uur komen de jongsten aan hun trekken met Samson en Gert: het verrassingsfeest. Daarna, om 19 uur, staat FC De Kampioenen Forever gepland. En om 21 uur tenslotte kan je komen kijken naar Safety First The Movie. Iedereen is welkom in GC Den Hoek. Toegang is gratis.