Jeugdfanfare Sforzando van Hoeleden gaat voor een oudervriendelijk Kortenaken vdt

21 november 2018

14u08 0

De namiddag ‘TV-Kortenaken’ tijdens de Seniorenweek was een groot succes. Het laatste programma, De Notenclub, leidde tot een grootse climax. Hey was de jeugdfanfare Sforzando Hoeleden die dit programma in goede banen leidde. “De staande ovatie van de aanwezigen, de samenzang en de muziek gaven een warm samenhorigheidsgevoel”, zegt Christiane Van Herck, voorzitster seniorenraad Kortenaken. “Deze mooie apotheose zal nog lang nazinderen. Muziek beroert en overstijgt duidelijk alle leeftijden.”