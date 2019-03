Jaarlijkse zitdag belastingen vdt

27 maart 2019

Kortenaken organiseert in samenwerking met de federale overheidsdienst Financiën (FOD) een zitdag in het gemeentehuis van Kortenaken. Dit jaar vindt deze zitdag plaats op maandag 20 mei van 9 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur. De inwoners van Kortenaken kunnen hier terecht voor het invullen van de belastingbrief.

Vanaf dit jaar wordt er wel enkel op afspraak gewerkt. Dit betekent dat je vooraf je invulsessie moet vastleggen. Heb je meerdere aangiftes, moet je meerdere afspraken vastleggen. Dit kan enkel telefonisch vanaf 1 april op het nummer 011/58.62.62. In totaal kunnen er 140 aangiften verwerkt worden. “Door het werken op afspraak, vermijden we een stormloop bij de aanvang en blijft de wachttijd beperkt”, klinkt het bij de gemeente. “Maak dus tijdig je afspraak want vol is vol.”