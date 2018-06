Interactieve workshops op Roefeldag 14 juni 2018

02u27 0

Op zaterdag 30 juni kunnen alle Kortenaakse kinderen weer komen Roefelen. De jeugddienst en de jeugdraad organiseren drie interactieve workshops in zaal Velpezicht en in de lokalen van de buitenschoolse kinderopvang Kieke-Boe aan het Kerkplein in Hoeleden en dat van 10 tot 12 uur. Zo kan je een actiefilm maken met een GoPro camera, een soundboard creëren met Makey Makey of een fruitige friet op tafel toveren. Deelname is volledig gratis. Inschrijven vooraf is verplicht en kan via jeugddienst@kortenaken.be. (VDT)