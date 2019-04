Installatie van gsm-antenne in de kerk van Waanrode is gestart vdt

02 april 2019

08u28 0

De voorbereidende werken voor de plaatsing van een gsm-antenne in de kerktoren van Waanrode zijn gestart. Operator Proximus heeft de opmetingen gedaan voor de bekabeling en technische installaties die in de kerktoren van de Sint-Bartholomeuskerk geplaatst zullen worden. De antenne wordt gelijktijdig met het afronden van de dakwerken aan de kerk in dienst genomen. De verwachte planning hiervoor is september van dit jaar.

“In 2017 werd de piste voor een gsm-mast aan de voetbalterreinen van Waanrode definitief afgekeurd door de hogere overheden”, zegt schepen van Erfgoed Niels Willems (N-VA). “Daaropvolgend werden de contacten gelegd tussen operator Proximus, de Vlaamse dienst Erfgoed, de kerkfabriek en het studiebureau dat de dakwerken begeleidt. Na de nodige technische onderzoeken en goedkeuring van het agentschap Erfgoed heeft ook de kerkfabriek een overeenkomst afgesloten met Proximus. Bijgevolg konden de werken van start gaan.”