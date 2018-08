Inhuldiging 'De Geluksplukker' 24 augustus 2018

Vanaf dit najaar is Kortenaken een kunstwerk rijker. 'De Geluksplukker' is enerzijds een ode aan de fruitteelt, de belangrijkste economische activiteit in de gemeente, en anderzijds wil men het beeld ook inhoudelijk verbinden met de inwoners van Kortenaken. Iedereen is op zijn eigen, hoogstpersoonlijke manier op zoek naar geluk. 'De Geluksplukker' is een kunstwerk van Kortenaakse kunstenaar Karel Hadermann en wordt geplaatst op de rotonde die de kruising vormt van de Tiensestraat, de Donkelstraat, de Baaistraat en de Bauwelstraat. Het is een project van de gemeente Kortenaken met de steun van de Vlaamse overheid en de cultuurraad Kortenaken. 'De Geluksplukker' wordt op zondag 16 september om 14 uur aan het grote publiek voorgesteld. (VDT)