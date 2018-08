Inhuldiging attentiestenen 09 augustus 2018

Op zaterdag 11 augustus organiseert de gemeente Kortenaken in samenwerking met KNSB Kortenaken de inhuldiging van de attentiestenen als permanente herdenking aan WOI. De gemeente Kortenaken heeft in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant een aantal attentiestenen geplaatst op meerdere locaties in het centrum van Kortenaken die een belangrijke rol speelden tijdens de Eerste Wereldoorlog of die een oorlogsverhaal van een inwoner van het dorp vertellen.





De inhuldiging van de attentiestenen vindt plaats om 17 uur door burgemeester en schepenen aan het herdenkingsmonument van W.O.I Aansluitend wordt de tentoonstelling geopend. Om 18.30 uur vertrekt er een wandeltocht langs de attentiestenen. (HCH)