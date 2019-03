Infovergadering over de aanleg van een rioolwaterzuiveringsstation vdt

12 maart 2019

Op woensdag 20 maart organiseert de gemeente een infomoment over de geplande rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) aan de Diestsestraat. Dit zal het afvalwater afkomstig van het noordoostelijk deel van Kortenaken (meer bepaald de Schansstraat, Diestsestraat, Kortenaken-dorp, Dorpsplein, Mounstraat, Molenbergstraat, Rigelstraat en Heidestraat) en een klein deel van Halen (meer bepaald één streng die van Loksbergen komt langs de Lindestraat) behandelen. “Het betreft een klassieke installatie met beluchting en slib en kan de vuilvracht van ongeveer 2000 inwoners verwerken,” aldus Niels Willems, schepen van Ruimtelijke Ordening.

Tijdens de infosessie om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis geeft Aquafin een toelichting over de gewenste installatie en kunnen er vragen worden gesteld aan het studiebureau dat bezig is met de uitwerking van het uitvoeringsplan. Er zal eveneens de mogelijkheid zijn om eventuele bemerkingen rechtstreeks door te geven. Het infomoment wordt georganiseerd in het kader van een bredere participatieperiode die loopt van 6 maart tot en met 5 mei. Gedurende deze periode is het mogelijk om de opgemaakte start- en procesnota in te kijken op het gemeentehuis of te raadplegen op de website en op basis daarvan eventuele opmerkingen in te dienen.