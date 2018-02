Infomoment Alles4Afrika 09 februari 2018

Alles4Afrika organiseert op 16 en 26 februari een infomoment over de hulpprojecten in Gambia. Wie interesse heeft, is welkom om 14 of om 19.30 uur in zaal Den Hoek. De toegang is gratis. Deelnemers kunnen het aantal deelnemers, datum en tijdstip van aanwezigheid doorgeven via mail naar alles4afrika@telenet.be of op het nummer 0495/42.02.93. (VDT)