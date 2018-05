Infoavond zonnepanelen 02 mei 2018

De provincie lanceert, samen met Pajopower, 3Wplus, IGO en De Kringwinkel Hageland, nieuwe groepsaankopen voor dak- of zoldervloerisolatie en fotovoltaïsche zonnepanelen. Deze aankopen worden uitgebreid met muurisolatie en isolerende ramen. Vandaag kan je om 17.30 uur in zaal 't Dorp op het Dorpsplein terecht voor meer info over zonnepanelen. Ook inwoners met specifieke vragen kunnen er terecht voor persoonlijk advies. (VDT)