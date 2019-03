Inbreuken op hygiëne en dierenwelzijn: boetes en celstraffen gevraagd voor uitbaters slachthuis Ze zouden al jaren een gevaar betekenen voor de voedselketen Stefan Van de Weyer

25 maart 2019

15u58 0 Kortenaken Op de Leuvense strafrechtbank werden straffen gevorderd voor de uitbaters van slachthuis Van Der Linden in Kersbeek-Miskom. Volgens het openbaar ministerie werden er vanaf 2013 tot nu continu overtredingen vastgesteld die een gevaar betekenen voor de voedselketen. Eveneens werd er bij een controle op 26 februari 2014 vastgesteld dat er schapen na het kelen te snel werden opgetrokken, waardoor ze nog bij bewustzijn waren in het slachtproces.

Bij Van Der Linden worden sinds 2000 voor het merendeel schapen en geiten geslacht. Het bedrijf wordt gerund door een vader en zijn zoon.

Volgens de procureur des konings pleegde het slachthuis een hele waslijst aan inbreuken door de jaren heen. “Dit dossier is zeker geen momentopname, in de tweede helft van 2014 was er even sprake van een verbetering maar begin 2015 werd er een bacterie op karkassen aangetroffen”, klonk het. “Vooreerst was er een inbreuk op het dierenwelzijn toen ze onvoldoende gekeelde schapen al de hoogte introkken terwijl ze nog bij bewustzijn waren. De rest van de inbreuken gingen over hygiëne, zoals het slecht of niet wassen van vuile messen, en sterilisatoren die niet op de juiste temperatuur waren. Er is ook een onduidelijke scheiding tussen het reine en onreine deel van dit slachthuis. Het personeel wast er amper zijn handen. Er werden zelfs sporen van uitwerpselen op karkassen gevonden. Op een bepaald moment werden er zelfs schapen en geiten, die er al meer dan twaalf maanden lagen met de ruggengraat er nog in, aangetroffen. Dit betekent een gevaar voor de voedselveiligheid. Er werd door de eigenaars al meermaals beloofd om meer toezicht te houden, maar dit bleef dode letter. Ze wijten dit aan personeelstekort”, aldus het openbaar ministerie dat voor zowel de vader als de zoon drie maanden cel en 3.500 euro boete vroeg.

Het bedrijf werd als rechtspersoon ook gedagvaard en hangt een boete van 10.500 euro boven het hoofd. “Beklaagden kozen voor een ruime omzet zonder rekening te houden met het dierenwelzijn en de voedselveiligheid”, klonk het nog.

Plaatsbezoek

De verdediging van de uitbaters van het slachthuis zagen het helemaal anders.

“Het is misschien eens aangeraden om een plaatsbezoek te brengen, dat is aangewezen om tot een concreet en correct beeld te komen. Trouwens, indien de voedselveiligheid echt in gedrang kwam, waarom werd er nooit initiatief genomen om de vergunning van het bedrijf in te trekken of te schorsen of zelfs dit slachthuis definitief te sluiten? Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) had ondertussen toch al moeten reageren als het er zo erg aan toe ging? Sedert september 2018 en nu is er een permanente dialoog gaande tussen het slachthuis en zijn technisch adviseur om tegemoet te komen aan de wensen van de FAVV. Negentig procent van de controles verliepen prima. Ik vraag slechts één straf voor de twee eigenaars en de rechtspersoon samen”, pleitte advocaat Wim De Gendt. Uitspraak over één maand.