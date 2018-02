Inbraak zonder buit 08 februari 2018

02u38 0

Dieven hebben ingebroken in een woning aan de Halensebaan in Kortenaken. De bewoners stelden de feiten dinsdagvoormiddag omstreeks 10.35 uur vast. De daders bereikten de tuin van het huis via een achterliggende weide, en knipten onderweg nog enkele omheiningen door. Met een houten plank die ze in een berging vonden, vernielden ze de buitenverlichting met sensor. Ze forceerden vervolgens de garagepoort, maar volgens de eerste vaststellingen zouden ze niets gestolen hebben. (KBG)