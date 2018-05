Houtatelier Beate geopend 26 mei 2018

02u45 0

Aan de Pottelbergstraat in Hoeleden opende zopas Houtatelier Beate. Hier kan je terecht voor ambachtelijke houten creaties, van sieraden, decoratie, kommen, kisten, speelgoed tot lampen. Wie graag een bezoekje brengt, kan dat op afspraak via het nummer 0495/46.01.35 of via mail naar houtatelierbeate@telenet.be. Meer info vind je ook op de Facebookpagina Houtatelier Beate.





(VDT)