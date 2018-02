Honderdste hoogstam-boomgaard aangeplant 27 februari 2018

Regionaal Landschap Zuid-Hageland (RLZH) plantte gisteren de 100ste hoogstamboomgaard. De commerciële fruitteelt gebeurt vandaag niet meer in hoogstamboomgaarden maar in laagstammige fruitplantages. "Toch worden hoogstamboomgaarden gekoesterd omwille van hun waarde op vlak van landschap, erfgoed en biodiversiteit. Met de bloesems in het voorjaar, hun mooie silhouetten en de weelde aan fruit bepalen ze mee de identiteit van de regio", zegt Joachim Lambrechts van het RLZH. "Al in 2009, relatief snel na de oprichting, zijn we met het RLZH gestart met een werking rond hoogstamfruit, met de steun van de provincie Vlaams-Brabant en de gemeenten. Negen plantseizoenen en veel noeste arbeid later werd gisteren de 100ste boomgaard aan de hoeve van Pieter Pierlé in Hoeleden geplant!" De familie Pierlé is een van de 23 gezinnen uit Kortenaken die de voorbije jaren een hoogstamboomgaard via het regionaal landschap liet aanplanten. Burgemeester Patrick Vandijck is opgetogen met de acties. "Het landelijk en open karakter van onze gemeente is een sterke troef, zowel naar het toerisme als naar de aantrekkelijkheid qua woonomgeving." (VDT)