Hoeleden wordt twee dagen het ‘Warmste Dorp’ Vanessa Dekeyzer

04 december 2018

13u23 0 Kortenaken De inwoners en verenigingen van Hoeleden doen er vrijdag en zaterdag alles aan om het ‘Warmste Dorp’ van het Hageland te zijn. Twee dagen lang staan er naar aanleiding van De Warmste Week van StuBru activiteiten op het programma ten voordele van Samana en de Mediclowns. “We vinden het fijn dat er terug wat ‘warmte’ is onder de kerktoren, zeker in deze eindejaarsperiode”, zegt Ilse Janssens.

De organisatie startte vanuit de KVLV. “Maar intussen is er een samenwerking ontstaan tussen deze vereniging, andere verenigingen en inwoners van Hoeleden”, zegt Ilse. “Samen staan we sterk en die sterkte komt duidelijk tot uiting in het uitgebreide aanbod aan activiteiten, die vrijdag van start gaan.”

Vanaf 19 uur kan je vrijdag vertrekken van de vier gehuchten met fakkels. Iedereen komt daarna samen aan het kerkplein waar het ‘Warmste Vuur’ wordt aangestoken. Dat houden de organisatoren de volgende 24 uur brandend. Van 20 tot 22 uur is er Hoeleden Zingt met Kerst en om 23 uur komt niemand minder dan de Kerstman langs. De aanwezigen kunnen iets drinken aan de jenever-en drankenstand en smullen van een kersthapje. Bovendien is er een overnachting in het Huis van de Kerstman te winnen.

“Zaterdag gaan we al vroeg van start met tussen 7 en 10 uur een kerstdauwtrip”, kondigt Ilse aan. “Je kan kiezen voor een afstand van 5 of 10 kilometer. Wandelaars en joggers zijn welkom. Inschrijven doe je via warmstedorphoeleden@gmail.com. Wanneer je ingeschreven bent, krijg je bij de start een energiereep. Na afloop kan je terug opwarmen met een koffiekoek en warme choco. De apotheek van Hoeleden verwent je ook nog met een leuke goodiebag.”

Van 10 tot 12 uur kan je deelnemen aan het infomoment ‘brandveilig eindejaar’ en aansluitend leer je in een workshop hoe kerstdinner te maken op open vuur. “Vanaf 14 uur gaat de kerstmarkt in de kerk open. Hier kan je allerlei leuke kerstgeschenken op de kop tikken. Ook in het schooltje loopt er een kerstmarkt. Er zijn eetstandjes op het plein, net als een jeneverbar, een kinderhappening, workshops en kerstvertellingen. Wie nog geen kerstboom heeft, kan er eentje kopen en je kan ook mee de grote kerstboom op het plein helpen versieren. Uiteraard komt ook de Kerstman langs met zijn arrenslee en kan je met hem op de foto gaan. En last but not least zorgt het ‘Warmste Dorp’, samen met het gemeentebestuur, voor een leuke verrassing voor iedereen in het nieuwe jaar.”

“We doen niet enkel wat voor het goede doel, maar brengen ook de mensen van het dorp nog eens samen. En dat vinden we ook allemaal belangrijk”, klinkt het bij de organisatoren. “Iedereen in ons dorp is vertrouwd met de werking van Samana, dus dat goede doel was snel gekozen. Als tweede goede doel kozen we voor de Mediclowns. Een kind dat ziek is raakt elke mens, zeker in deze periode. De Mediclowns zijn onder andere actief in het ziekenhuis van Tienen, dicht bij huis dus.” Alle info vind je op de Facebookpagina van het evenement. Voor vragen kan je ook mailen naar warmstedorphoeleden@gmail.com.