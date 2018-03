Hoe voorkom je een burn-out? 20 maart 2018

De cultuurdienst van Kortenaken en Vorming Plus Oost-Brabant organiseren op donderdag 22 maart de lezing 'Hoe voorkom je een burn-out? Van vermoeidheid naar vitaliteit!'. Iedereen is welkom om 19.30 uur in de bib van Kortenaken. (VDT)