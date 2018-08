Herstellingswerken Heide-en Lapstraat 31 augustus 2018

02u31 0

Nu dat de Aquafinwerken in Kortenaken en Waanrode zo goed als afgerond zijn, is het moment er om aan de herstelling van de Heide- en Lapstraat te starten. "Beide straten, die deel uitmaakten van de omleiding, hebben erg geleden onder het verkeer", zegt schepen van Openbare Werken, Betty Geysenbergs (Open Vld). "De gemeente heeft de nodige budgetten vrijgemaakt en afgesproken met de aannemer om het frezen en asfalteren in de week van 24 september aan te vatten. In Waanrode zullen in diezelfde week, als de weersomstandigheden het toelaten, nog slemwerken uitgevoerd worden in de Molen- en Overstraat."





(VDT)