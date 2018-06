Happystreet-feesten 08 juni 2018

Het HappyStreet-comité organiseert voor het eerst haar '3 in 1 event ' in het kader van de HappyStreet-feesten. Vandaag (vrijdag) wordt het startschot gegeven met een fuif vanaf 20 uur. Zaterdag kan je vanaf 18 uur smullen van kip aan 't spit en spareribs. Inschrijven hiervoor kan via mail naar happystreet.waanrode@gmail.com of bij de leden. Na het eten, rond 20 uur, start de tweede editie van het pop-up café. Iedereen is welkom voor een gezellige babbel en een drankje. Alle activiteiten vinden plaats in de feesttent aan de Blijstraat nummer 44. (VDT)