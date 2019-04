Hannefleur maakt tv-droom waar in ‘Dat Belooft Voor Later’ Ouders: “Het was geweldig om een vlieg te zijn in het leven van je kind” Vanessa Dekeyzer

04 april 2019

13u16 0 Kortenaken De waarheid komt uit een kindermond. Dat onderzoekt Staf Coppens althans in het VTM-programma ‘Dat Belooft Voor Later’. Op zaterdag 6 april heeft Staf zijn villa opnieuw omgetoverd tot een coole speelplek voor drie nieuwe zesjarigen. Een van hen is Hannefleur uit Kersbeek-Miskom.

“Hannefleur had op televisie het reclamefilmpje gezien, waarin Staf Coppens op zoek ging naar jongens of meisjes rond de leeftijd van 5 à 6 jaar. Tijdens dat filmpje werden de kinderen met tape aan een gevel vastgeplakt. Dit vond Hannefleur, die graag in de picture staat, zalig, waarop ze toch twee dagen heeft liggen zeuren of ze hier aan mee mocht doen. We waren er in eerste instantie niet zo happig op, vooral omdat de ouders ook in beeld kwamen. Maar we dachten, wat is de kans dat ze gekozen wordt?”, zeggen ouders Margo en Roel.

Na een screening en een thuisbezoek van VTM werd Hannefleur uiteindelijk toch geselecteerd voor de opnames van ‘Dat Belooft Voor Later’. “We mochten dat echter niet vertellen aan Hannefleur, want ze mocht natuurlijk op geen enkel moment doorhebben dat ze gefilmd werd”, zeggen Margo en Roel. “We vertelden dus dat de opnames louter een kennismaking met Staf Coppens zouden zijn. Niet meer dan dat.”

Mond voorbijpraten

Na elke opnamedag kwam Hannefleur altijd met heel wat verwarde verhalen naar thuis, zagen Margo en Roel. “Ze kreeg de opdracht om niets te vertellen van haar dag, aangezien wij haar gedrag tijdens de opnames moesten inschatten. Maar hier en daar sprak ze haar mond toch voorbij, uit puur enthousiasme. Ze vond elke dag een heuse belevenis. Onze dochter is heel realistisch en je kan haar moeilijk wat wijs maken, maar toch zag je af en toe twijfel in haar gezicht: ‘Is dit nu echt of zijn ze mij iets aan het wijs maken?’. Het was echt geweldig om een vlieg te zijn in het leven van je kind. Thuis maken we er ook een sport van om elkaar dingen wijs te maken. Zo hebben we ooit een maand volgehouden dat ze een bloedneus kreeg van het drinken van Coca-Cola of dat ze onzichtbaar werd bij het eten van zoetzure saus. Ze is dus echt op haar hoede, maar we denken toch dat ze tijdens de aflevering een aantal keer de kluts kwijt was.”

Lief en beleefd

De ouders van Hannefleur werden verrast door hun dochter toen ze de beelden te zien kregen. “Thuis is Hannefleur heel druk en neemt ze geen blad voor de mond, maar tijdens de opnames bleek ze toch heel lief en beleefd te zijn. Dat was voor ons toch een opluchting. We zijn in elk geval heel dankbaar dat we mochten meedoen aan dit superleuk programma en voor Hannefleur is haar droom om voor televisie te werken, toch al een stukje uitkomen. Mocht Familie of Thuis nog op zoek zijn naar een 6-à 7-jarig meisje dat graag acteert, geven ze ons maar een seintje”, besluiten Margo en Roel met een knipoog.

De uitzending start zaterdag om 20.25 uur bij VTM.